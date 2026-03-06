Оказалось, что в день похищения украинских инкассаторов в Антитеррористический центр наведывался премьер страны Виктор Орбан. Об этом пишет "Европейская правда".
Что известно о встрече Орбана с силовиками, которые похитили украинцев?
Визит премьера в Антитеррористический центр (ТЭК) состоялся в четверг утром. Об этом свидетельствуют обнародованные правительством фото и сообщения венгерских источников издания.
По словам властей, встреча Орбана с силовиками ТЭК якобы была связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможными угрозами терактов.
Мы научились, что из-за массовой миграции террористические организации Ближнего Востока обосновались и укрепились в Западной Европе. Сейчас ожидаем, что эти организации и террористические ячейки в Европе могут быть активизированы. В любом случае мы защитим мир и безопасность Венгрии. Поэтому мы усилили контроль за иностранными лицами, которые прибывают в страну,
– сказал Виктор Орбан на заседании Координационного комитета по противодействию терроризму в Будапеште.
- В тот же день вечером два украинских автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.
- В составе инкассаторских бригад находилось семь работников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно. Согласно данным GPS-сигнала автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта.
- Инкассаторские бригады перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограмм золота в соответствии с международным контрактом между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским Ощадбанком транзитом через Венгрию.
- Позже стало известно, что Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра. В то же время место пребывания семерых сотрудников Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские автомобили, остается неизвестным.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что действия властей Венгрии – это "захват заложников и государственный терроризм".
- Венгерские спецслужбы могут использовать задержание украинских инкассаторских машин как доказательство якобы вмешательства Украины в финансирование венгерской оппозиции.