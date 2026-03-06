Оказалось, что в день похищения украинских инкассаторов в Антитеррористический центр наведывался премьер страны Виктор Орбан. Об этом пишет "Европейская правда".

Что известно о встрече Орбана с силовиками, которые похитили украинцев?

Визит премьера в Антитеррористический центр (ТЭК) состоялся в четверг утром. Об этом свидетельствуют обнародованные правительством фото и сообщения венгерских источников издания.

По словам властей, встреча Орбана с силовиками ТЭК якобы была связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможными угрозами терактов.

Мы научились, что из-за массовой миграции террористические организации Ближнего Востока обосновались и укрепились в Западной Европе. Сейчас ожидаем, что эти организации и террористические ячейки в Европе могут быть активизированы. В любом случае мы защитим мир и безопасность Венгрии. Поэтому мы усилили контроль за иностранными лицами, которые прибывают в страну,

– сказал Виктор Орбан на заседании Координационного комитета по противодействию терроризму в Будапеште.