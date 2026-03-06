Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк объяснил 24 Каналу, что венгерские спецслужбы могут использовать этот инцидент как "доказательство" якобы вмешательства Украины в финансирование венгерской оппозиции.

Орбан ищет "украинский след" в выборах?

Важно! Инкассаторские автомобили "Ощадбанка", похищены 5 марта, с большой суммой денег и золотом находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии. Украинские дипломаты подтвердили их местонахождение, однако судьба работников банка пока остается неизвестной.

"Это не скандал, а спланированная провокация – Орбан использует задержанные украинские инкассаторские машины как "доказательство" якобы финансирования Украиной оппозиционного лидера Петра Мадьяра и вмешательства в избирательную кампанию", – сказал Романенко.

Орбан попытается переломить электоральные настроения за 36 – 37 дней до выборов. По мнению эксперта, никакого отношения к нефтепроводу "Дружба" или поставки нефти это не имеет.

"Официальные обвинения в адрес Киева появятся уже сегодня или завтра", – сказал Романенко.

Что известно о заявлениях Орбана относительно Украины?