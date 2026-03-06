Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк объяснил 24 Каналу, что венгерские спецслужбы могут использовать этот инцидент как "доказательство" якобы вмешательства Украины в финансирование венгерской оппозиции.
Смотрите также: Немалая сумма и банковские ценности: в "Ощадбанке" сказали, сколько денег было у инкассаторов
Орбан ищет "украинский след" в выборах?
Важно! Инкассаторские автомобили "Ощадбанка", похищены 5 марта, с большой суммой денег и золотом находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии. Украинские дипломаты подтвердили их местонахождение, однако судьба работников банка пока остается неизвестной.
"Это не скандал, а спланированная провокация – Орбан использует задержанные украинские инкассаторские машины как "доказательство" якобы финансирования Украиной оппозиционного лидера Петра Мадьяра и вмешательства в избирательную кампанию", – сказал Романенко.
Орбан попытается переломить электоральные настроения за 36 – 37 дней до выборов. По мнению эксперта, никакого отношения к нефтепроводу "Дружба" или поставки нефти это не имеет.
"Официальные обвинения в адрес Киева появятся уже сегодня или завтра", – сказал Романенко.
Что известно о заявлениях Орбана относительно Украины?
- Виктор Орбан возложил ответственность за проблемы с поставками нефти через нефтепровод "Дружба" на Украину. В то же время его предвыборная кампания все больше основывается на жесткой антиукраинской риторике.
- Орбан пригрозил Украине силовыми методами для восстановления работы нефтепровода "Дружба". Параллельно Венгрия блокирует новый пакет помощи Украине, пытаясь оказать давление на Европу и Киев.
- Премьер Орбан призвал ЕС заставить Украину выполнять свои обязательства и заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений Евросоюза в пользу Киева, пока, по его мнению, Украина игнорирует международные соглашения.