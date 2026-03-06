Ці слова українського лідера викликали обурення не лише у чинної влади Угорщини, але й в опозиції.
Як в Угорщині прокоментували жарт Зеленського про Орбана і ЗСУ?
Так, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що погрози та шантаж з боку Володимира Зеленського вже давно перевищили всі прийнятні межі. Він наголосив, що погрози передати українським військовим адресу людини лише через незгоду з черговим пакетом озброєння на 90 мільярдів євро не можна вважати дипломатією, а слід розглядати як відкрите залякування. Ковач додав, що особисті емоції не повинні впливати на такі питання, і підкреслив, що Угорщина не піддасться шантажу.
Сам Віктор Орбан наголосив, що погрози президента Зеленського стосуються не його особисто, а Угорщини в цілому.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що дії та погрози з боку України виходять за всі межі допустимого.
Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем'єр-міністру. Ніхто не може нас шантажувати лише через те, що ми відмовляємося платити ціну війни України та погоджуватися на вищі ціни на енергоносії через Україну,
– заявив Сіятро.
Лідер опозиційної парті "Тиса" Петер Мадяр своєю чергою теж не стримався від критики Зеленського. Він наголосив, що "жоден угорець, не може бути об'єктом погроз з боку іноземного державного лідера". Ані чинний уряд Орбана, ані майбутній уряд "Тиси".
Я закликаю президента України уточнити свої слова, і якщо він справді так сказав, то відкликати їх,
– сказав Мадяр.
Останні моменти напруження між Угорщиною та Україною
Угорщина продовжує блокувати виділення ЄС 90 мільярдів євро для України, бо вважає, що та навмисне перешкоджає роботі нафтопроводу "Дружба". У Києві тим часом стверджують, що нафтопровід пошкоджений.
Віктор Орбан заявив, що Угорщина готова зламати українську нафтову блокаду, щоб запустити трубопровід "Дружба", і при цьому не виключив силових методів.
Росія передала Угорщині двох українських військовополонених з подвійним громадянством – України та Угорщини. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими назвав передачу українських бранців Угорщині грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та провокацією, спрямованою на ігнорування міжнародних норм та погіршення відносин між Україною та Угорщиною в рамках гібридної агресії Росії.
6 березня Угорщина захопила дві інкасаторські машини "Ощадбанку" з грошима та цінностями, взявши в заручники сімох українців. Українське МЗС надіслало офіційну ноту з вимогою звільнення громадян та планує звернення до ЄС щодо дій Угорщини.