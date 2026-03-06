Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что лучшая реакция Украины – максимальная деэскалация и обесценивание заявлений Орбана, а не эмоциональные ответы.

Каким должен быть ответ Украины на провокации Орбана?

Важно! Вечером 5 марта венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два инкассаторских автомобиля, направлявшиеся из Австрии в Украину. В связи с этим МИД призывает граждан временно воздержаться от поездок в Венгрию.

Ключевой тезис Орбана – выборы в Венгрии пытаются украсть извне, а Брюссель и Киев объявили стране настоящую войну.

"Эту ситуацию надо воспринимать крайне серьезно – дальше могут быть имитация теракта или покушения с помощью российских друзей, возможно даже без ведома Орбана, а может и с ним. И тогда он объявит о беспрецедентном вмешательстве в выборы", – сказал Саакян.

По румынскому сценарию Орбан может добиться отмены результатов выборов под предлогом внешнего вмешательства – или вообще сорвать избирательный процесс через введение военного положения, ведь проигрыш на честных выборах для него практически гарантирован.

Зеленский всегда действует в одном стиле, но если в одних ситуациях его непреклонность дает нам силу, то в венгерском вопросе эмоциональная реакция вместо деэскалации является частью проблемы, а не ее решением,

– объяснил Саакян.

Лучший ответ Украине – обесценить заявления Орбана через юмор и максимальную деэскалацию, а не официальные реакции МИД или Офиса президента.

"Комментировать Орбана должен пресс-секретарь Министерства здравоохранения, потому что именно такой уровень внимания заслуживают его провокации", – отметил Саакян.

Обратите внимание! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что венгерские спецслужбы могут использовать инцидент как "доказательство" якобы вмешательства Украины в финансирование оппозиции и попытаться повлиять на электоральные настроения за месяц до выборов.

