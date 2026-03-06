В связи с похищением семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвола венгерских властей. По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию.