Обе машины машины выполняли плановую перевозку средств. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Виктору Орбану или его команде придется комментировать свои действия.

Как Венгрия будет оправдывать захват украинцев?

Олег Саакян считает, что есть 3 варианта, как венгерские власти будут комментировать задержание инкассаторских автомобилей "Ощадбанка".

Они (команда Орбана – 24 Канал) могут сказать, что эти деньги ехали не в Украину, мол, это лишь легенда, то есть они были предназначены венгерской оппозиции от Украины для организации терактов или покушений в Венгрии. Или скажут, что это действительно были инкассаторы, но их использовали "в темную". Или же это украинские инкассаторы, но, мол, мы имеем информацию, что готовится срыв выборов и поэтому мы действовали превентивно,

– предположил политолог.

Учитывая это, венгерские власти могут блокировать подобный транзит через Венгрию до того времени, пока не пройдут выборы.

Важно! Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа подчеркнул, что большинство молодежи и жителей крупных городов поддерживают Петера Мадьяра. В то же время Орбан может использовать мажоритарную систему и админресурс для сохранения власти, даже отменив голосования в некоторых округах.

Несмотря на возможные оправдания, Олег Саакян считает, что действия Орбана является актом произвола, на которые тот идет сознательно.

"Он эскалирует ситуацию, используя фактор Украины, как главный элемент антиукраинских настроений для мобилизации своих избирателей", – добавил политолог.

