Однако Виктор Орбан может пойти на хитрости, чтобы сохранить власть. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа озвучил 24 Каналу мнение, что действующий премьер-министр Венгрии может даже отменить выборы в некоторых округах.

Как могут голосовать венгры?

Тибор Томпа отметил, что несколько дней назад Виктор Орбан проговорился, что специально подстроил избирательную систему так, чтобы даже когда есть минимальная победа на выборах, все забирает победитель.

Здесь действительно проблема кроется в мажоритарных округах, где он теперь максимально хочет привлечь админресурс. Он привлечет его. Самая большая проблема, что через эту мажоритарную систему он может использовать фальсификации. В некоторых округах может даже отменить выборы. К сожалению, от Орбана можно ожидать все,

– объяснил он.

Однако есть надежда на венгерское демократическое общество, прежде всего в крупных городах. В Будапеште Орбан может проиграть, как свидетельствуют опросы. А большинство молодежи от 18 до 45 лет, более 80%, голосует за Петера Мадьяра. Председатель венгерской общины Киева считает, что за Орбана будут голосовать пенсионеры 65+ и люди без высшего образования.

Интересно, что Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан планирует слить его интимные видео. По его словам, команда венгерского премьер-министра давно шантажирует его интимными видеозаписями. Он добавил, что это "кампания в российском стиле".

Последние заявления Орбана