Так, 10 февраля лидер партии "Тиса" опубликовал в соцсети "Х" пост, в котором заявил, что команда Орбана давно его шантажирует интимными видеозаписями.

В чем Мадьяр обвиняет Орбана?

По словам Мадьяра, сегодня многим журналистам поступила ссылка на видео. На нем – политик вместе с бывшей девушкой во время интимной близости.

Соперник Орбана утверждает, что его сняли скрытой камерой. Он также не исключает, что ролик может быть сфальсифицирован.

Чего они хотят этим достичь, кроме отвлечения внимания от "фабрики смерти" в Геде и роли в ней правительства Орбана, – не знаю,

– заявил политик.

Справка: Гьод – город в Венгрии, где работает крупный завод по производству аккумуляторов (преимущественно для электромобилей, в частности Samsung SDI). Предприятие неоднократно становилось объектом скандалов из-за: экологических рисков, жалобы жителей на запахи и ухудшение самочувствия, вопросы по соблюдению норм безопасности и тому подобное. Оппозиционные политики и активисты иногда называют завод "фабрикой смерти", чтобы подчеркнуть, по их мнению, опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Мадьяр говорит, что он не поддастся ни шантажу, ни угрозам. Тем более политик не видит в том видео какого-то "компромата".

Так, мне 45 лет, я живу половой жизнью. С совершеннолетней партнершей. У меня есть трое несовершеннолетних детей, которых эта подлая "семейно ориентированная" власть, очевидно, не принимает во внимание,

– заявил лидер "Тисы".

Что известно о выборах в Венгрии?