Так, 10 лютого лідер партії "Тиса" опублікував у соцмережі "Х" пост, у якому заявив, що команда Орбана давно його шантажує інтимними відеозаписами.

У чому Мадяр звинувачує Орбана?

За словами Мадяра, сьогодні багатьом журналістам надійшло посилання на відео. На ньому – політик разом із колишньою дівчиною під час інтимної близькості.

Суперник Орбана стверджує, що його зняли прихованою камерою. Він також не виключає, що ролик може бути сфальсифікований.

Чого вони хочуть цим досягти, окрім відволікання уваги від "фабрики смерті" в Гьоді та ролі в ній уряду Орбана, – не знаю,

– заявив політик.

Довідка: Гьод – місто в Угорщині, де працює великий завод з виробництва акумуляторів (переважно для електромобілів, зокрема Samsung SDI). Підприємство неодноразово ставало об'єктом скандалів через: екологічні ризики, скарги мешканців на запахи й погіршення самопочуття, питання щодо дотримання норм безпеки тощо. Опозиційні політики та активісти іноді називають завод "фабрикою смерті", щоб підкреслити, на їхню думку, небезпеку для здоров'я людей і довкілля.

Мадяр каже, що він не піддасться ані шантажу, ні погрозам. Тим паче політик не баче у тому відео якогось "компромату".

Так, мені 45 років, я живу статевим життям. Із повнолітньою партнеркою. У мене є троє неповнолітніх дітей, яких ця підла "сімейно орієнтована" влада, очевидно, не бере до уваги,

– заявив лідер "Тиси".

Що відомо про вибори в Угорщині?