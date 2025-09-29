Його опонент Петер Мадяр має більше шансів здобути перемогу та стати прем'єр-міністром Угорщини. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучила кандидатка політичних наук і експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій.
Які шанси Орбана на перемогу?
Марія Гелетій зазначила, що в Орбана можуть бути шанси, якщо він зможе переконати людей, які ще не визначилися, голосувати за нього. Також угорський прем'єр намагається схилити на свій бік угорців, які проживають на українському Закарпатті та мають паспорти Угорщини.
Крім того, Росія часто допомагає кандидатам, які їй подобаються. Орбан може спробувати скористатися російською підтримкою, щоб у якийсь дивний спосіб перемогти на виборах.
Але якщо це будуть чесні вибори, то наразі у нього немає шансів. Тому що він не зміг переконати своїх виборців у тому, що він зможе далі рухати країну у правильному напрямку,
– сказала кандидатка політичних наук.
Станом на зараз різні опитування показують, що люди втомилися від Орбана, від недемократичності Угорщини, попри те, що вона є членом ЄС. Там дуже багато обмежень, які негативно впливають на економічну ситуацію у країні. Водночас референдум щодо вступу України до ЄС, спроби дружити з Росією також не підіймають рейтинг Орбана.
Останні заяви Орбана
Віктор Орбан відкинув вимогу Дональда Трампа щодо російської нафти. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від закупівель російських енергоносіїв.
Віктор Орбан вкотре закликав європейців "не сваритися" з Росією та цинічно припустив, чому Росія атакувала саме Польщу. Він заявив, що війна становить безпосередню загрозу як для Польщі, так і для Угорщини. Водночас політик зауважив, що Будапешт не бере участі у війні й "зберігає дистанцію", тоді як поляки, за його словами, "глибоко втягнуті" в неї.
26 вересня угорські дрони були зафіксовані над Закарпаттям, проте Угорщина це заперечує. Віктор Орбан "з усією повагою" звернувся до Володимира Зеленського та попросив "не переслідувати" їх.