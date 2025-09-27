Але угорська сторона продовжує відхрещуватися від того, що сталося. Зокрема, прем'єр Орбан 27 вересня зробив нову заяву, передає 24 Канал.
Що сказав Орбан Зеленському?
Віктор Орбан вирішив нагадати, що Угорщина є членом НАТО та ЄС. На його думку, без них України уже б не було.
"Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій", – заявив угорський прем'єр.
А потім він звернувся до українського президента.
Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!
– цинічно заявив Орбан.
Що відомо про інцидент з угорськими дронами?
Президент Зеленський 26 вересня повідомив, що угорський БпЛА міг проводити розвідку промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Згодом у Генштабі розповіли, що безпілотник порушував повітряний простір України двічі, а глава МЗС Сибіга додав, що той пролетів понад 40 кілометрів над територією нашої держави.
Угорське міністерство оборони того ж дня відкинуло усі звинувачення і заявило, що українська сторона про цей інцидент не повідомляла.
А угорський міністр закордонних справ Сіярто зробив обурливу заяву. На його думку, Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість" та "починає бачити те, чого насправді немає".