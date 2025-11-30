Журналісти 24 Каналу дізналися про ситуацію в країні та виклали дані в матеріалі "Режим Орбана впаде: як угорська опозиція готується до історичних виборів в Угорщині".

Чи вдасться опозиції перемогти Орбана навесні 2026 року?

Каталін Чех, угорська опозиціонерка, нещодавно заснувала партію "Гуманісти". Під час виборів в індивідуальних округах вона пропонує підтримати кандидатів партії "Тиса" Петера Мадяра. А от за пропорційним бюлетенем закликає голосувати за "Гуманістів".

Автор аналітичного відділу 24 Каналу Микита Комар поспілкувався з політикинею. Вона нарікає, що Орбан безконтрольно продовжив режим надзвичайного стану, який діє у країні з 2022 року – на тлі війни Росії проти України. Важливо, що такий режим буде і під час парламентських виборів.

Довідка. Надзвичайний стан в Угорщині триватиме до 14 травня 2026 року. У 2015 – 2016 роках його оголосили через міграційну кризу, а потім продовжили, користуючись пандемією COVID-19.

Надзвичайний стан діє з 2015 року – і це відверте зловживання владою, спрямоване на те, щоб іще більше обмежити повноваження парламенту та звузити наші демократичні права. На жаль, я вважаю, що він залишатиметься чинним до виборів і стільки, скільки Орбан буде при владі. Саме тому, на мою думку, зміна влади є справді необхідною – щоб припинити подібні зловживання та відновити повноцінне функціонування демократії,

– сказала Каталін Чех.

Угорська парламентарка заявила, що боїться втручання у виборчий процес. Воно може статися не обов'язково в день голосування, а перед тим.

"Ми вже бачили, як в Угорщині маніпулюють медіа і наскільки вразливими є персональні дані громадян. І зараз, коли Росія та адміністрація Трампа мають спільну мету – зберегти цей уряд при владі – я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота приділить увагу тому, щоб викривати будь-які спроби втручання. Адже голос людей має бути почутим – і він має лунати у демократичний та відкритий спосіб", – переконана Чех.

За Орбана життя угорців не покращилося, говорить вона. Інфляція висока, ціни на продукти зростають, а зарплати низькі. Тож люди починають звертати увагу на опозиційних політиків.

Незалежно від того, наскільки активно Орбан просуває кампанії на основі брехливих наративів чи намагається перекласти наслідки неефективного управління, наприклад, на Україну або на героїв, які захищають Україну та Європу, люди починають бачити реальність, у якій вони живуть. Я вважаю, що він програє саме через свою внутрішню політику – тому що він не зміг забезпечити людям результат. І це добре,

– висловилася політикиня.

За її словами, угорці втомилися від постійної мови ненависті та пропаганди. Уряд Орбана приніс "ерозію (роз'їдання – 24 Канал) демократичних норм та індивідуальних прав".

"І вони втомилися від уряду, який відсунув нас на периферію Європи та водночас топче нашу безпеку й довгострокові економічні інтереси. Я вірю, що люди хочуть змін – і що наступного квітня ми справді маємо шанс їх досягти", – висловилася опозиціонерка.

Орбан уже знає, що його рейтинги падають

У листопаді Петер Мадяр говорив, що від Орбана приховували реальні рейтинги його партії "Фідес" і конкурентів. А коли Орбан побачив, що "Тиса" лідирує, то "усвідомив, що за справедливих умов не зможе виграти ці вибори".