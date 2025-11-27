На тлі скандалів з оприлюдненими розмовами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, які переконливо доводять, що він є також і радником президента Росії Путіна, всі звернули увагу й на співрозмовника агента впливу окупантів. Не надто публічного помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

24 Канал розповідає, що це за дипломат, чи міг бути джерелом інформації для Путіна щодо Рюрика та як став "вухом" Віткоффа.

Хто такий Юрій Ушаков?

Юрію Ушакову – 78 років. Він народився 13 березня 1947 року в Москві. Про батьків Ушакова практично нічого невідомо, але той факт, що їхній син вступив у 1960-ті до елітного радянського вишу МГІМО (Московський державний інститут міжнародних відносин, – 24 Канал), який готував дипломатів і шпигунів, натякає, що вони мали безпосередній стосунок до обох сфер.

Це також підтверджує той факт, що по закінченню навчання молодий Ушаков починає працювати в МЗС СРСР, причому одразу був направлений до закордонного відрядження до Данії.

Після повернення з Копенгагена до Москви Ушаков спершу працював у Департаменті скандинавських країн, а згодом – у Генеральному Секретаріаті МЗС СРСР. Паралельно Ушакову дозволили писати кандидатську дисертацію на модну тоді тему "розрядки".

У 1977 році Ушаков здобув науковий ступінь кандидата наук і на відміну від іншого путінського чиновника Володимира Мєдінського може похвалитися, що писав цю роботу сам. Принаймні, таке враження дає її побіжний аналіз. З іншого боку, дисертація Ушакова не витримала перевірки часом й нині не актуальна.

Як носій данської мови Ушаков у друге закордонне відрядження прогнозовано відбув до Данії, десь з 1986 по 1992 року. Після чого повернувся на батьківщину, яка перетворилася з СРСР на Росію.

На відміну від багатьох колег-дипломатів, Ушаков не звільнився і не пішов у бізнес, а залишився працювати в МЗС під орудою тодішнього міністра Андрія Козирєва.



Юрій Ушаков з дружиною Світланою

У МЗС "варяг" Ушаков очолив важливий Департамент загальноєвропейського співробітництва та опікувався контактами з ОБСЄ, ЄС, НАТО, Радою Європи та регіональними європейськими організаціями.

У своє третє закордонне відрядження в 1996-му Ушаков поїхав вже як російський дипломат, не до Данії, а до Відня, де посів відповідальну посаду – постійного представника Росії в ОБСЄ. Тоді передбачалося, що Росія дружитиме з Європою і намагатиметься стати її частиною, але довго в Австрії попрацювати Ушакову не вийшло.

Ушаков – людина Путіна

У 1998 році Ушаков повертається до Москви й стає заступником міністра закордонних справ – спершу Євгена Примакова, а згодом його наступника Ігоря Іванова. В МЗС Ушаков відповідав за зв'язки з ООН, правову та гуманітарну проблематику. Втім, вже за кілька місяців Ушакова перекинули на іншу важливу посаду – послом Росії в США.

У наступні 10 років Юрій Ушаков був головним "росіянином" в Америці.

У травні 2008 року Ушакова відкликають зі США й він повертається до Росії, де очолює апарат уряду Росії, який тоді тимчасово очолив Путін, який не міг більше бути президентом, відповідно до тодішньої Конституції РФ.

Таким чином, людина, яка більшу частину дорослого життя провела за межами Росії, раптово стала "завгоспом" Путіна.



Ушаков завжди десь неподалік від Путіна

Російському диктатору відданість і запопадливість Ушакова імпонувала й він після відбуття прем'єрства і повернення собі президентських регалій забрав його до себе, зробивши помічником і номінальним куратором зовнішньої політики Росії.

Умовно кажучи, це такий собі "російський Єрмак", якого обмежили суто "міжнародкою".

Що відомо про скандали з Ушаковим?

Тривалий час Ушаков "просто собі був". Він майже не ставав фігурантом гучних скандалів чи корупційних розслідувань (у нього знайшли елітну нерухомість на мільйони доларів, але в кого з оточення Путіна її немає). Про нього не часто згадували в ЗМІ, він рідко щось коментував, обмежуючись сухими повідомленнями, серед яких виділялося хіба його спостереження про "зміцнення хімії" між Путіним і Сі Цзіньпіном та визнання порушення Путіним режиму санкцій проти КНДР.

У 2024 році Ушаков розповів про подарунки Путіна корейському диктатору, зокрема, люксові автівки, що є прямим порушенням санкцій РадБезу ООН.

Але здебільшого Ушаков мовчав. Зокрема, мовчав про російського агента ЦРУ Олега Смоленкова, який втік з Росії у 2017 році в ході організованої американцями спецоперації. Смоленков працював під керівництвом Ушакова посольстві РФ в США, уряді РФ і в АП, де був головним його радником.



Ушаков – головний дипломатичний радник Путіна

Гучний прокол і "проспаний" Ушаковим американський агент ніяк не вплинули на Путіна, той кілька разів своїми розпорядженнями продовжував повноваження свого помічника, який мав, відповідно до закону, йти на пенсію з досягненням граничного віку. Спершу 65 років, потім – 70, а згодом – 75 років.

Нині Ушакову вже 78, а він і досі на побігеньках у Путіна та є одним із топових російських геронтократів.

Нова дипломатія Ушакова

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну роль Ушакова зросла. Спершу Ушаков брав участь в операціях прикриття і казав, що ніякої агресії не готується, а потім вже рапортував про "успіхи СВО".

Ми не розуміємо, чому вони поширюють явно неправдиву інформацію про наміри Росії,

– Ушаков спростовує інформацію розвідки США про підготовку нападу на Україну 14 лютого 2022 року.

За кілька місяців Ушаков брав участь у переговорах між Україною та Росією в Стамбулі, але залишився в тіні Мединського, який забрав тоді собі лаври "головного". Втім, не виключено, що саме Ушаков був головним і саме йому постійно телефонував Мединський.



У стосунках зі США Ушаков домінує над Лавровим

Саме Ушакову Путін довірив на початку 2025 року відновити контакти з американцями – він у лютому їздив разом із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим до Саудівської Аравії на зустріч із представниками нового президента США Трампа – головою Держдепу Марко Рубіо, тодішнім радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцом і Стівом Вітткоффом.



Ушаков був головним "росіянином" на зустрічі з американцями в Ер-Ріяді

Цікаво, що Лавров тоді відіграв швидше роль "ВІП-таксі", оскільки важливої ролі в переговорах не мав, а лише мусив відрекомендувати Ушакова. До речі, на тій зустрічі вперше гучно засвітився і киянин Кирило Дмитрієв.

У травні 2025 року Лавров знову "возив" Ушакова на переговори – цього разу до Стамбулу. Згодом Ушаков організовував зустріч Путіна й Трампа на Алясці, а також опікувався новим рандеву в Будапешті, якого станом на зараз поки не сталося.

"Стів і Юрій": дружба Ушакова та Віткоффа

У березні 2025 року США та Росія створили спеціальний канал комунікацій, за який відповідали Ушаков і Волц (поки той мав роботу). Тоді ж Ушаков ляпнув свою, мабуть, найвідомішу фразу про те, що Європа має піти на поступки під тиском США.

Наш президент в інтерв'ю барвисто описав, що відбувається. Він описав, що вони будуть як ласкаві собачки у свого господаря. Приблизно це зараз і відбувається,

– Юрій Ушаков в інтерв'ю кремлівському репортеру Зарубіну дозволяє собі зверхні заяви, 15 березня 2025 року.

Нагадаємо, що Путін стосовно європейських лідерів та їхньої окремої від США позиції щодо допомоги Україні сказав, що "стануть біля ніг господаря і будуть ніжно махати хвостиком", згодом це перепостив у себе в соцмережі Трамп, бо йому дуже сподобалось, як його похвалив Путін.



Ушаков на зустрічі Путіна з Віткоффом

Вочевидь за цими словами стояв конкретний план. Втім, довго бесіди з Волцом не протримались. Незабаром він вилетів з посади через невміння користуватися месенджерами. Але нині завдяки публікації агенції Bloomberg від 25 листопада 2025 року ми знаємо, що Ушакову куди зручніше розмовляти не з ним, а зі Стівом Віткоффом.

"Велика дружба" між Віткоффом і Ушаковим, здається, зав'язалася під час підготовки візитів американця до Росії. Саме Ушаков виступив комунікатором процесів з російського боку і саме йому ми маємо дякувати за всі ці історії з чебуреком Віткоффа, 4,5-годинною лекцією про Рюрика, присутністю лише російських перекладачів тощо.

Цікаво, що Ушаков, який провів значну частину кар'єри в Данії, не міг не знати про єдиного відомого історичного "Рюрика" – данського конунга Роріка на службі франкських правителів. Проте, Ушаков не зміг вплинути на Путіна, щоб той припинив розповідати нісенітниці про власні трактування літописних пригод легендарного засновника Русі.

Факт жовтневих розмов Ушакова зі Стівом Віткоффом і російським перемовником зі США Кирилом Дмитрієвим підтверджує, що чиновник має великі повноваження і є важливої ланкою путінської системи. Він особисто наближений до російського диктатора та відповідає за його міжнародні комунікації.



На зустріч лекції про Рюріка. Без перекладача, але з Юрієм та К.

Так, відбуваються контакти по закритому зв'язку, коли витоків практично не буває, якщо якась сторона спеціально їх не допустить. А бувають деякі розмови по WhatsApp, які, загалом, хтось якимось чином може, мабуть, прослухати. Тут навряд чи можна припустити, що від учасників розмови міг виходити такий витік,

– Ушаков у коментарі російським ЗМІ визнає факт і правдивість своїх розмов з Віткоффом, а також власне порушення російських норм моралі, які забороняють росіянам користуватись WhatsApp.

Також тепер ми знаємо, що Ушакову вдалося створити тандем "Стів і Юрій" (так його називає сам Віткофф) та перетворити спецпредставника Трампа на радника Путіна.