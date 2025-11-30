Журналисты 24 Канала узнали о ситуации в стране и выложили данные в материале "Режим Орбана падет: как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии".

Смотрите также Ухо Путина и российский "Ермак": кто такой Юрий Ушаков и почему именно ему Уиткофф сливает все о США

Удастся ли оппозиции победить Орбана весной 2026 года?

Каталин Чех, венгерская оппозиционерка, недавно основала партию "Гуманисты". Во время выборов в индивидуальных округах она предлагает поддержать кандидатов партии "Тиса" Петера Мадьяра. А вот по пропорциональному бюллетеню призывает голосовать за "Гуманистов".

Автор аналитического отдела 24 канала Никита Комар пообщался с политиком. Она сетует, что Орбан бесконтрольно продлил режим чрезвычайного положения, который действует в стране с 2022 года – на фоне войны России против Украины. Важно, что такой режим будет и во время парламентских выборов.

Справка. Чрезвычайное положение в Венгрии продлится до 14 мая 2026 года. В 2015 – 2016 годах его объявили из-за миграционного кризиса, а затем продолжили, пользуясь пандемией COVID-19.

Чрезвычайное положение действует с 2015 года – и это откровенное злоупотребление властью, направлено на то, чтобы еще больше ограничить полномочия парламента и сузить наши демократические права. К сожалению, я считаю, что он будет оставаться в силе до выборов и столько, сколько Орбан будет у власти. Именно поэтому, по моему мнению, смена власти действительно необходима – чтобы прекратить подобные злоупотребления и восстановить полноценное функционирование демократии,

– сказала Каталин Чех.

Венгерский парламентарий заявила, что боится вмешательства в избирательный процесс. Оно может произойти не обязательно в день голосования, а перед тем.

"Мы уже видели, как в Венгрии манипулируют медиа и насколько уязвимыми являются персональные данные граждан. И сейчас, когда Россия и администрация Трампа имеют общую цель – сохранить это правительство у власти – я очень надеюсь, что международное сообщество уделит внимание тому, чтобы разоблачать любые попытки вмешательства. Ведь голос людей должен быть услышан – и он должен звучать демократическим и открытым способом", – убеждена Чех.

При Орбане жизнь венгров не улучшилась, говорит она. Инфляция высокая, цены на продукты растут, а зарплаты низкие. Поэтому люди начинают обращать внимание на оппозиционных политиков.

Независимо от того, насколько активно Орбан продвигает кампании на основе лживых нарративов или пытается переложить последствия неэффективного управления, например, на Украину или на героев, которые защищают Украину и Европу, люди начинают видеть реальность, в которой они живут. Я считаю, что он проигрывает именно из-за своей внутренней политики – потому что он не смог обеспечить людям результат. И это хорошо,

– высказалась политик.

По ее словам, венгры устали от постоянного языка ненависти и пропаганды. Правительство Орбана принесло "эрозию (разъедание – 24 Канал) демократических норм и индивидуальных прав".

"И они устали от правительства, который отодвинул нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы. Я верю, что люди хотят перемен – и что в следующем апреле мы действительно имеем шанс их достичь", – высказалась оппозиционерка.

Орбан уже знает, что его рейтинги падают

В ноябре Петер Мадьяр говорил, что от Орбана скрывали реальные рейтинги его партии "Фидес" и конкурентов. А когда Орбан увидел, что "Тиса" лидирует, то "осознал, что при справедливых условиях не сможет выиграть эти выборы".