Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Зеленського у п'ятницю, 26 вересня.

Що відомо про розвіддрони на українсько-угорському кордоні?

Про підозрілі дії на українсько-угорському кордоні повідомив головком Сирський на військовій нараді.

Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони,

– повідомив президент після наради.

Він додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

"Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", – додав Зеленський.