Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

Кому з угорців Україна заборонила в'їзд і чому?

В дописі Андрія Сибіги ідеться, що це зустрічний крок після дій угорської сторони. Адже "кожен акт неповаги з боку Угорщини отримає адекватну відповідь, особливо неповага до наших військових".

Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Це наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд, яку Угорщина запровадила для низки наших військових чиновників,

– сказано в повідомленні.

Кому саме не можна в'їжджати в Україну – не вказано. Але можна припустити, що стало підставою для такого кроку. Імовірно, це через недружні дії Угорщини щодо "Мадяра".

