Про що говорили Трамп і Орбан?

Розмова між Трампом та Орбаном відбулася наступного дня після того, як президент США заявив про намір закликати угорського прем’єра припинити купувати російську нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, лідери поспілкувалися про війну Росії проти України, стан світової економіки, тарифи та енергетичну безпеку.

Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі,

– зазначив Сіярто.

Розмова Трампа з Орбаном відбулася на тлі тиску з боку ЄС та США, який продовжує зростати. Західні країни вимагають від Будапешту скоротити закупівлі російських енергоносіїв.

А Трамп під час спілкування із президентом Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ООН заявив, що сам зателефонує Орбану, щоб підштовхнути Угорщину до скорочення імпорту російської нафти.

Втім, після цієї заяви Трампа Сіярто вже наголосив, що Угорщина не може відмовитися від російської нафти через "географічні обмеження". Як пише Bloomberg, глава МЗС Угорщини додав, що його країна не припинить закупівлі нафти у Москви навіть, якщо Трамп попросить.

Для Орбана тиск з боку адміністрації Трампа став несподіваним, адже угорський прем’єр довгий час підтримував американського лідера та вважав, що його повернення до влади зупинить критику Вашингтона на адресу внутрішньої політики Будапешта,

– зазначає видання.

Разом з тим в Угорщини є й економічні стимули купувати дешеву російську нафту:

Разом зі Словаччиною вона отримала тимчасове звільнення від санкцій ЄС на імпорт нафти з Росії трубопроводом, оскільки не має виходу до моря.

Завдяки цьому, за словами видання, уряд Орбана запровадив податок на надприбутки від дешевших енергоресурсів, а це допомагає йому латати дірки в бюджеті, які виникли після багаторічних фінансових проблем.

Важливо! При цьому в Угорщині наполягають, що її закупівлі складають лише 2,2% від загального обсягу російського експорту нафти.

Чому Угорщина не відмовляється від російської нафти?