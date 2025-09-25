О чем говорили Трамп и Орбан?
Разговор между Трампом и Орбаном состоялся на следующий день после того, как президент США заявил о намерении призвать венгерского премьера прекратить покупать российскую нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, лидеры пообщались о войне России против Украины, состоянии мировой экономики, тарифах и энергетической безопасности.
Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопрос энергоснабжения в Центральной Европе,
– отметил Сийярто.
- Разговор Трампа с Орбаном состоялся на фоне давления со стороны ЕС и США, который продолжает расти. Западные страны требуют от Будапешта сократить закупки российских энергоносителей.
- А Трамп во время общения с президентом Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН заявил, что сам позвонит Орбану, чтобы подтолкнуть Венгрию к сокращению импорта российской нефти.
Впрочем, после этого заявления Трампа Сийярто уже отметил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за "географических ограничений". Как пишет Bloomberg, глава МИД Венгрии добавил, что его страна не прекратит закупки нефти у Москвы даже, если Трамп попросит.
Для Орбана давление со стороны администрации Трампа стало неожиданным, ведь венгерский премьер долгое время поддерживал американского лидера и считал, что его возвращение к власти остановит критику Вашингтона в адрес внутренней политики Будапешта,
– отмечает издание.
Вместе с тем у Венгрии есть и экономические стимулы покупать дешевую российскую нефть:
- Вместе со Словакией она получила временное освобождение от санкций ЕС на импорт нефти из России по трубопроводу, поскольку не имеет выхода к морю.
- Благодаря этому, по словам издания, правительство Орбана ввело налог на сверхприбыли от дешевых энергоресурсов, а это помогает ему латать дыры в бюджете, которые возникли после многолетних финансовых проблем.
Важно! При этом в Венгрии настаивают, что ее закупки составляют лишь 2,2% от общего объема российского экспорта нефти.
Почему Венгрия не отказывается от российской нефти?
Венгрия упорно отказывается прекращать закупки нефти и газа из России. Как и Словакия, Будапешт требует наличия альтернативной инфраструктуры, которая позволила бы сменить поставщика энергоресурсов без риска для страны. Представитель венгерского правительства Гергей Гуляш подчеркнул, что Венгрия не примет никаких инициатив ЕС, которые могут подорвать стабильность ее энергетических поставок.
В то же время Еврокомиссия под давлением США пересматривает торговые меры, направленные на ограничение импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба", который поставляет сырье в Венгрию и Словакию.
А глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в комментарии для Bloomberg отметила, что Евросоюз должен ускорить отказ от российской энергетики. Она намекнула на Венгрию, заметив, что некоторые страны, которые продолжают покупать энергоносители из Москвы, являются "хорошими друзьями Трампа", и призвала американского президента обсудить этот вопрос непосредственно с ними.