Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и США.

Смотрите также Очень успешно останавливает мощную армию, – Трамп похвалил Украину

О чем Трамп будет говорить с Орбаном?

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Во время разговора с медиа, американский лидер сделал заявление относительно премьера Венгрии Виктора Орбана.

Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним буду разговаривать,

– сообщил президент США.

Американский лидер также отметил, что венгерский премьер является его "другом", поэтому, мол, чувствует, что Венгрия остановит импорт российской нефти после переговоров с США.

Почему Венгрия до сих пор покупает нефть в России?