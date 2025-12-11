Как заметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, уже давно стоит привыкнуть к непонятной риторике лидера США. Так недавно он заявил, что Крым якобы омывают воды океана.
Какова причина странных заявлений Трампа?
Становится понятно, что глава США живет в другой реальности, которая не сопоставима с тем, что происходит на самом деле. Скорее всего, новое заявление Трампа объясняется неправильной информацией, которую он где-то услышал, а потом еще и перекрутил.
В общем к его политике возникает очень много вопросов, и не только от украинцев. В США недовольны коррупцией, а нынешнюю администрацию называют самой коррумпированной в истории. Это подтверждают последние социологические опросы.
Трамп любит строить собственную реальность, которая имеет мало общего с реальностью, существующей в мире. Это определяет его риторику, в которой он говорит о 82% поддержки мирного плана и другие данные,
– подчеркнул Иван Ус.
Можно вспомнить другое заявление Трампа в котором он назвал Владимира Зеленского диктатором, а через 2 недели сказал, что такого не помнит. Затем он говорил, что рейтинг президента Украины якобы 4%. На это отреагировал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который отметил, что рейтинги Трампа и Зеленского примерно одинаковы.
Становится понятно, что политика США соответствует их новой стратегии, где указано, что Америка концентрируется на собственных вопросах и не интересуется помощью Европе. Соответственно новые заявления Трампа лишь подтверждают, что подходы администрации США изменились. Они отличаются даже от политики других республиканских президентов.
К сожалению, мы уже видим реалии этой стратегии – хаос, неопределенность и ложная информация. Относительно заявления о 82%, то вполне вероятно, что через 2 – 3 недели Трамп снова изменит мнение и скажет, что столько людей не поддерживают его мирный план.
Что говорил Трамп о войне в Украине?
- Американский президент в очередной раз поддержал Россию и заявил, что она находится в лучшей переговорной позиции, чем Украина. Одним из аргументов стало то, что страна-агрессор значительно больше. Также он добавил, что не возлагает больших надежд на Европу.
- Кроме этого Трамп заявил, что Украина якобы "никогда не могла быть в НАТО" и об этом было известно еще задолго до войны. Он назвал не слишком "приятными" слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма и членстве в Альянсе во время их первой встречи.
- Трамп призвал украинскую власть провести выборы. Тогда же добавил, что 82% украинцев якобы соглашаются с его мирным планом. Не приведя никакой статистики, Трамп сказал, что люди в Украине якобы постоянно спрашивают, когда же будут выборы.