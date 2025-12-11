Как заметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, уже давно стоит привыкнуть к непонятной риторике лидера США. Так недавно он заявил, что Крым якобы омывают воды океана.

Какова причина странных заявлений Трампа?

Становится понятно, что глава США живет в другой реальности, которая не сопоставима с тем, что происходит на самом деле. Скорее всего, новое заявление Трампа объясняется неправильной информацией, которую он где-то услышал, а потом еще и перекрутил.

В общем к его политике возникает очень много вопросов, и не только от украинцев. В США недовольны коррупцией, а нынешнюю администрацию называют самой коррумпированной в истории. Это подтверждают последние социологические опросы.

Трамп любит строить собственную реальность, которая имеет мало общего с реальностью, существующей в мире. Это определяет его риторику, в которой он говорит о 82% поддержки мирного плана и другие данные,

– подчеркнул Иван Ус.

Можно вспомнить другое заявление Трампа в котором он назвал Владимира Зеленского диктатором, а через 2 недели сказал, что такого не помнит. Затем он говорил, что рейтинг президента Украины якобы 4%. На это отреагировал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который отметил, что рейтинги Трампа и Зеленского примерно одинаковы.

Становится понятно, что политика США соответствует их новой стратегии, где указано, что Америка концентрируется на собственных вопросах и не интересуется помощью Европе. Соответственно новые заявления Трампа лишь подтверждают, что подходы администрации США изменились. Они отличаются даже от политики других республиканских президентов.

К сожалению, мы уже видим реалии этой стратегии – хаос, неопределенность и ложная информация. Относительно заявления о 82%, то вполне вероятно, что через 2 – 3 недели Трамп снова изменит мнение и скажет, что столько людей не поддерживают его мирный план.

Что говорил Трамп о войне в Украине?