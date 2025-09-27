Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
Коли можуть відкрити переговорні кластери для України?
Угорщина блокує відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, хоча Київ виконав усі необхідні умови. Брюссель поки не знайшов спосіб подолати вето Будапешта і робить ставку на зміну влади у країні.
У квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за результатами яких партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, ймовірно, втратить владу.
Річ у тім, що рішення про відкриття переговорних кластерів ухвалюється одностайно. У ЄС вели розмови, аби змінити цей підхід і ухвалювати рішення більшістю, проте вони так і лишилися на рівні розмов.
Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж таки про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата,
– вказало джерело видання.
Високопоставлений чиновник ЄС вважає, що єдиний реалістичний вихід у такій ситуації – це виконати всю технічну роботу заздалегідь, аби швидко рухатися у переговорах з Україною після відходу Орбана.
На 29 вересня запланована остання сесія з Україною щодо скринінгу відповідності законодавства європейському. Далі мали відбутися "кілька проміжних кроків", які мали б зайняти близько тижня.
"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко відкрити перший та наступні кластери", – підтвердив співрозмовник.
Що відомо про політику Угорщини?
Європейський Союз мав оголосити 19-й пакет санкцій проти Росії цього тижня – 17 вересня, однак рішення було відкладене.
Будапешт наклав вето на новий пакет санкцій проти Росії. ЄС планує розморозити близько 550 мільйонів євро для Угорщини, аби подолати супротив Орбана.
Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що кожне рішення щодо санкції з 2022 року ухвалюється не одразу. Віктор Орбан постійно вимагав винятки або послаблення окремих пунктів, що повторюється раз у раз.
Крім того, зараз від Угорщини вимагають відмовитися від імпорту російської нафти. Попри тиск Дональда Трампа, Орбан відкинув цей крок, посилаючись на власні інтереси в сфері енергетики. Будапешт не бажає розривати відносини з Москвою.