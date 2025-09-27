Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Коли можуть відкрити переговорні кластери для України?

Угорщина блокує відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, хоча Київ виконав усі необхідні умови. Брюссель поки не знайшов спосіб подолати вето Будапешта і робить ставку на зміну влади у країні.

У квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за результатами яких партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, ймовірно, втратить владу.

Річ у тім, що рішення про відкриття переговорних кластерів ухвалюється одностайно. У ЄС вели розмови, аби змінити цей підхід і ухвалювати рішення більшістю, проте вони так і лишилися на рівні розмов.

Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж таки про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата,

– вказало джерело видання.

Високопоставлений чиновник ЄС вважає, що єдиний реалістичний вихід у такій ситуації – це виконати всю технічну роботу заздалегідь, аби швидко рухатися у переговорах з Україною після відходу Орбана.