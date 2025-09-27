Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Когда могут открыть переговорные кластеры для Украины?

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, хотя Киев выполнил все необходимые условия. Брюссель пока не нашел способ преодолеть вето Будапешта и делает ставку на смену власти в стране.

В апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, по результатам которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана, вероятно, потеряет власть.

Дело в том, что решение об открытии переговорных кластеров принимается единогласно. В ЕС вели разговоры, чтобы изменить этот подход и принимать решения большинством, однако они так и остались на уровне разговоров.

Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата,

– указал источник издания.

Высокопоставленный чиновник ЕС считает, что единственный реалистичный выход в такой ситуации – это выполнить всю техническую работу заранее, чтобы быстро двигаться в переговорах с Украиной после ухода Орбана.