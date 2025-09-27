Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Когда могут открыть переговорные кластеры для Украины?
Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, хотя Киев выполнил все необходимые условия. Брюссель пока не нашел способ преодолеть вето Будапешта и делает ставку на смену власти в стране.
В апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, по результатам которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана, вероятно, потеряет власть.
Дело в том, что решение об открытии переговорных кластеров принимается единогласно. В ЕС вели разговоры, чтобы изменить этот подход и принимать решения большинством, однако они так и остались на уровне разговоров.
Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата,
Высокопоставленный чиновник ЕС считает, что единственный реалистичный выход в такой ситуации – это выполнить всю техническую работу заранее, чтобы быстро двигаться в переговорах с Украиной после ухода Орбана.
На 29 сентября запланирована последняя сессия с Украиной по скринингу соответствия законодательства европейскому. Далее должны были состояться "несколько промежуточных шагов", которые должны были бы занять около недели.
"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро открыть первый и последующие кластеры", – подтвердил собеседник.
Что известно о политике Венгрии?
Европейский Союз должен был объявить 19-й пакет санкций против России на этой неделе – 17 сентября, однако решение было отложено.
Будапешт наложил вето на новый пакет санкций против России. ЕС планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии, чтобы преодолеть сопротивление Орбана.
Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что каждое решение о санкциях с 2022 года принимается не сразу. Виктор Орбан постоянно требовал исключения или ослабления отдельных пунктов, что повторяется то и дело.
Кроме того, сейчас от Венгрии требуют отказаться от импорта российской нефти. Несмотря на давление Дональда Трампа, Орбан отверг этот шаг, ссылаясь на собственные интересы в сфере энергетики. Будапешт не желает разрывать отношения с Москвой.