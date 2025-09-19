Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала 24 Канала отметил, что, вероятно, сейчас происходит уже знакомый Украине процесс. Начиная с 9-го пакета санкций в 2022 году, каждое следующее решение принимается не сразу.
Почему может задерживаться пакет санкций?
Это всегда сложный и длительный процесс, во время которого приходится убеждать отдельные страны-члены ЕС – в частности, Венгрию.
Сейчас, вероятно, Европейский Союз снова столкнулся с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Принятие каждого нового пакета санкций ранее сопровождалось его требованиями об исключениях или послаблениях для отдельных лиц или компаний, включенных в санкционный список.
Я напомню, что санкции Евросоюз вводит, как и многие другие политические решения, путем консенсуса. Каждая страна Евросоюза должна дать согласие, – сказал Фесенко.
Он также добавил, что в отличие от Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо демонстрирует больше конструктивности и гибкости в переговорах. Зато Орбан, учитывая приближение выборов в Венгрии, прибегает к конфронтационной и агрессивной риторике, чтобы укрепить собственные политические позиции.
Почему действительно могут откладывать этот санкционный пакет? Опять Венгрия может блокировать этот общий пакет, и повторяется ситуация, которая была с 18-м пакетом, и с предыдущими пакетами санкций, когда понадобится время на то, чтобы найти компромисс и как-то согласовать этот вопрос,
– сказал Фесенко.
Он также добавил, что 19-й пакет санкций могут согласовать с американцами. Уже была информация о том, что должны быть переговоры между европейцами и американцами как раз по вопросу санкций в отношении действующего танкерного флота и российских банков.
Если бы к согласованному пакету санкций присоединились также Соединенные Штаты, это стало бы позитивным сигналом для Украины. Если задержка с принятием 19-го пакета связана с процессом согласования и координации санкций между ЕС и США, то это можно расценивать как положительную причину отсрочки.
Что известно о новом пакете санкций?
- Европейский Союз должен был объявить 19-й пакет санкций против России на этой неделе – 17 сентября, однако решение было отложено. Новые ограничения будут касаться банковского сектора, криптовалютного рынка и энергетической сферы.
- Перенос принятия санкционного пакета произошло на фоне растущего давления со стороны как Евросоюза, так и Дональда Трампа – в частности, на Словакию и Венгрию. От этих стран требуют уменьшить зависимость от российской нефти.
- Бывший президент США Дональд Трамп призвал европейские государства полностью отказаться от импорта российской нефти и газа. В случае такого шага, по его словам, он также готов усилить давление на Москву.