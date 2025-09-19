Політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, зараз відбувається вже знайомий Україні процес. Починаючи з 9-го пакета санкцій у 2022 році, кожне наступне рішення ухвалюється не одразу.

Чому може затримуватися пакет санкцій?

Це завжди складний і тривалий процес, під час якого доводиться переконувати окремі країни-члени ЄС – зокрема, Угорщину.

Нині, імовірно, Європейський Союз знову зіштовхнувся з позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ухвалення кожного нового пакета санкцій раніше супроводжувалося його вимогами щодо винятків або послаблень для окремих осіб чи компаній, включених до санкційного списку.

Я нагадаю, що санкції Євросоюз вводить, як і багато інших політичних рішень, шляхом консенсусу. Кожна країна Євросоюзу має дати згоду, – сказав Фесенко.

Він також додав, що на відміну від Віктора Орбана, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо демонструє більше конструктивності та гнучкості у перемовинах. Натомість Орбан, з огляду на наближення виборів в Угорщині, вдається до конфронтаційної та агресивної риторики, аби зміцнити власні політичні позиції.

Чому дійсно можуть відкладати цей санкційний пакет? Знову Угорщина може блокувати цей спільний пакет, і повторюється ситуація, яка була з 18-м пакетом, і з попередніми пакетами санкцій, коли знадобиться час на те, щоб знайти компроміс і якось узгодити це питання,

– сказав Фесенко.

Він також додав, що 19-й пакет санкцій можуть узгодити з американцями. Вже була інформація про те, що мають бути переговори між європейцями і американцями якраз із питання санкцій щодо чинного танкерного флоту та російських банків.

Якби до погодженого пакета санкцій приєдналися також Сполучені Штати, це стало б позитивним сигналом для України. Якщо затримка з ухваленням 19-го пакета пов'язана з процесом погодження та координації санкцій між ЄС і США, то це можна розцінювати як позитивну причину відтермінування.

