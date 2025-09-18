Як Австралія посилює тиск на Росію?

Уряд Австралії ухвалив рішення знизити граничну ціну на російську нафту до 47,60 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.

Дивіться також Санкційний список розширюється: Австралія вдарила санкціями по "друзях Путіна"

Крім того, Австралія розширила санкції проти Росії, включивши до списку ще 95 суден, що належать так званому "тіньовому флоту".

Примітно! З урахуванням нового пакета обмежень, від червня 2025 року Австралія вже запровадила санкції більш ніж проти 150 російських суден.

У відомстві наголосили, що цей крок спрямований на зменшення ринкової вартості російської нафти та позбавлення воєнної економіки РФ ключових доходів.

Австралія діє у координації з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Країна також зберігає чинну повну заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував австралійському уряду та своїй колезі Пенні Вонг за послідовну підтримку України та відданість міжнародному праву.

Знижуючи максимальний розмір цін на російську нафту та вводячи цільові санкції щодо 95 суден тіньового флоту, Австралія допомагає обмежити можливості Росії фінансувати свою війну та підривати мир у всьому світі. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності,

– підкреслив Сибіга.

