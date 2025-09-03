Проти кого запровадили санкції Австралії?

Санкції спрямовані проти громадян Росії, котрі мають причетність до вторгнення в Україну та смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт глави уряду Австралії Пенні Вонг.

Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися через насильницькі репресії, спрямовані на придушення прав людини та антивоєнну діяльність. Ми засуджуємо залякування та репресії Росії проти громадянського суспільства та захисників прав людини,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові обмеження доповнять пакети санкцій, які Австралія запровадила з 2022 року за "незаконне та аморальне вторгнення в Україну".

Особам, які потрапили у список, заборонений в'їзд на території Австралії, також передбачаються блокування фінансових активів.

За даними росЗМІ, список підсанкційних осіб включає:

мільярдера та близького соратника Путіна Ільгама Рагімова;

олігарха й співзасновника Уральської гірничо-металургійної компанії Андрія Козіцина;

сина колишнього президента Татарстану Радика Шаймієва;

заступника мера Москви Максима Ліксутова;

колишню першу заступницю голови Центробанку Ксенію Юдаєву;

заступника голови МНС та експрокурора Москви Дениса Попова;

колишнього віцепрем’єра Юрія Борисова;

а також медіаменеджерку Кремля Крістіну Потупчик.

Також глава уряду Австралії запланувала зустріч із дружиною вбитого Олексія Навального – Юлією.

Що відомо про смерть Олексія Навального? Олексій Навальний – російський опозиційний політик, помер 16 лютого 2024 року у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), він знепритомнів після прогулянки і лікарі не змогли його врятувати.

Однак розслідування, проведене виданням The Insider, вказує на можливе отруєння Навального. За його даними, перед смертю у політика спостерігалися різкий біль у животі, блювота та судоми. Юлія Навальна, вдова політика, підтвердила ці свідчення, Втім, російська влада не дозволила провести незалежну експертизу, що викликає сумніви щодо офіційної причини смерті.

Які санкції запровадила Австралія?