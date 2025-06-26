Хто потрапив під нові санкції Австралії

Австралія запровадила санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній. Обмеження торкнуться соратників Путіна, які мають економічне чи стратегічне значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства закордонних справ Австралії.

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Під нові санкції Австралії, зокрема, потрапив російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman. Також у санкційному списку:

члени ради директорів топових російських компаній – "Совкомфлоту", "Газпром Нафти", "Газпромбанку";

перший заступник генерального директора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антон Златопольський;

глава Татарстану Рустам Мінніханов;

актор В’ячеслав Манучаров;

телеведуча Марія Кисельова та інші артисти.

Важливо! Усіх підсанкційних росіян і компанії внесли у Консолідований список санкцій Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.

Які наслідки матимуть санкції для росіян

Для осіб та компаній, які потрапили до оновленого списку, санкції матимуть серйозні наслідки. Найголовніше те, що їхні активи будуть заморожені.

Ніхто із підсанкційних осіб не зможе скористатися своїм майном або грошима в Австралії.

Усім іншим забороняється передавати фігурантам санкційного списку будь-які активи та діяти в їхніх інтересах.

Варто знати! Крім того, люди, які потрапили під санкції, більше не зможуть в’їхати до Австралії або перебувати на її території – для них діє заборона на поїздки.