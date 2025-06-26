Хто потрапив під нові санкції Австралії
Австралія запровадила санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній. Обмеження торкнуться соратників Путіна, які мають економічне чи стратегічне значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства закордонних справ Австралії.
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Під нові санкції Австралії, зокрема, потрапив російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman. Також у санкційному списку:
- члени ради директорів топових російських компаній – "Совкомфлоту", "Газпром Нафти", "Газпромбанку";
- перший заступник генерального директора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антон Златопольський;
- глава Татарстану Рустам Мінніханов;
- актор В’ячеслав Манучаров;
- телеведуча Марія Кисельова та інші артисти.
Важливо! Усіх підсанкційних росіян і компанії внесли у Консолідований список санкцій Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.
Які наслідки матимуть санкції для росіян
Для осіб та компаній, які потрапили до оновленого списку, санкції матимуть серйозні наслідки. Найголовніше те, що їхні активи будуть заморожені.
- Ніхто із підсанкційних осіб не зможе скористатися своїм майном або грошима в Австралії.
- Усім іншим забороняється передавати фігурантам санкційного списку будь-які активи та діяти в їхніх інтересах.
Варто знати! Крім того, люди, які потрапили під санкції, більше не зможуть в’їхати до Австралії або перебувати на її території – для них діє заборона на поїздки.