Кто попал под новые санкции Австралии

Австралия ввела санкции против 37 физических лиц и 7 российских компаний. Ограничения коснутся соратников Путина, которые имеют экономическое или стратегическое значение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерства иностранных дел Австралии.

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Под новые санкции Австралии, в частности, попал российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Также в санкционном списке:

члены совета директоров топовых российских компаний – "Совкомфлота", "Газпром Нефти", "Газпромбанка".

первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антон Златопольский;

глава Татарстана Рустам Минниханов;

актер Вячеслав Манучаров;

телеведущая Мария Киселева и другие артисты.

Важно! Всех подсанкционных россиян и компании внесли в Консолидированный санкционный список Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Какие последствия будут иметь санкции для россиян

Для лиц и компаний, попавших в обновленный список, санкции будут иметь серьезные последствия. Самое главное то, что их активы будут заморожены.

Никто из подсанкционных лиц не сможет воспользоваться своим имуществом или деньгами в Австралии.

Всем остальным запрещается передавать фигурантам санкционного списка любые активы и действовать в их интересах.

Стоит знать! Кроме того, люди, попавшие под санкции, больше не смогут въехать в Австралию или находиться на ее территории - для них действует запрет на поездки.