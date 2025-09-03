Против кого ввели санкции Австралии?
Санкции направлены против граждан России, которые имеют причастность к вторжению в Украину и смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт главы правительства Австралии Пенни Вонг.
Ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться из-за насильственных репрессий, направленных на подавление прав человека и антивоенную деятельность. Мы осуждаем запугивания и репрессии России против гражданского общества и защитников прав человека,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что новые ограничения дополнят пакеты санкций, которые Австралия ввела с 2022 года за "незаконное и аморальное вторжение в Украину".
Лицам, попавшим в список, запрещен въезд на территории Австралии, также предусматриваются блокировки финансовых активов.
По данным росСМИ, список подсанкционных лиц включает:
- миллиардера и близкого соратника Путина Ильгама Рагимова;
- олигарха и соучредителя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына;
- сына бывшего президента Татарстана Радика Шаймиева;
- заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова;
- бывшего первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву;
- заместителя главы МЧС и экс-прокурора Москвы Дениса Попова;
- бывшего вице-премьера Юрия Борисова;
- а также медиаменеджера Кремля Кристину Потупчик.
Также глава правительства Австралии запланировала встречу с женой убитого Алексея Навального – Юлией.
Что известно о смерти Алексея Навального?
Алексей Навальный – российский оппозиционный политик, умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он потерял сознание после прогулки и врачи не смогли его спасти.
Однако расследование, проведенное изданием The Insider, указывает на возможное отравление Навального. По его данным, перед смертью у политика наблюдались резкая боль в животе, рвота и судороги. Юлия Навальная, вдова политика, подтвердила эти показания, Впрочем, российские власти не позволили провести независимую экспертизу, что вызывает сомнения относительно официальной причины смерти.
Какие санкции ввела Австралия?
- Австралия активно присоединяется к международным санкциям против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, в конце июня 2025 года правительство страны ввело санкции против 37 физических лиц и 7 российских компаний. В список, в частности, попали российский певец Ярослав Дронов, или Shaman, члены совета директоров "Совкомфлота", "Газпром нефти", "Газпромбанка".
- Также этим летом Австралия ввела санкции против судов, принадлежащих к теневому флоту России. Под ограничения попали 60 кораблей. Такие санкции Австралия ввела впервые с начала полномасштабной войны.
- А еще в начале войны Австралия вела санкции против российского пропагандиста Владимира Соловьева. Тогда под запрет на въезд в страну попали 110 человек, которые поддерживают вторжение России в Украину.