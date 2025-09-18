Как Австралия усиливает давление на Россию?

Правительство Австралии приняло решение снизить предельную цену на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Кроме того, Австралия расширила санкции против России, включив в список еще 95 судов, принадлежащих так называемому "теневому флоту".

Примечательно! С учетом нового пакета ограничений, от июня 2025 года Австралия уже ввела санкции более чем против 150 российских судов.

В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на уменьшение рыночной стоимости российской нефти и лишение военной экономики РФ ключевых доходов.

Австралия действует в координации с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Страна также сохраняет действующий полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил австралийское правительство и свою коллегу Пенни Вонг за последовательную поддержку Украины и преданность международному праву.

Снижая максимальный размер цен на российскую нефть и вводя целевые санкции в отношении 95 судов теневого флота, Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать мир во всем мире. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности,

– подчеркнул Сибига.

Что нужно знать об экономическом давлении на Россию?