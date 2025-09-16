Что известно о последнем пакете санкций ЕС против России?
На этом настаивает представитель Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Мы видели сообщения о задержке, но факт в том, что мы никогда не объявляли конкретной даты, поэтому мы не считаем, что есть задержка, да?
– сказал главный представитель Еврокомиссии.
Обратите внимание! Он добавил, что обсуждения продолжаются. Это делается доля того, чтобы подготовить прочный пакет и представить его, как только он будет готов.
При чем здесь представители "Большой семерки"?
Bloomberg пишет, что представители G7 сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют финализировать текст в течение следующих двух недель. Об этом сообщил человек, который знаком с ситуацией, и говорил на условиях анонимности.
Что предшествовало этому заявлению?
Ранее ряд медиа сообщали, что Евросоюз отложил 19 пакет санкций против Россииї. СМИ отмечали, что Дональд Трамп и сам ЕС давят на Венгрию и Словакию из-за энергетической зависимости от Москвы.
Согласно информации, в пятницу, 12 сентября, Соединенные Штаты начали давить на своих союзников в "Большой семерке". Таким образом США требовали у них ввести тарифы в размере до 100% в отношении Китая и Индии за их закупки российской нефти.
Также администрация Трампа хотела, чтобы ЕС принял еще и другие меры. С помощью этого Белый Дом стремится заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Интересно! Медиа пишут, что так американский лидер перекладывает ответственность за ситуацию на страны Европы. А многие страны ЕС имеют трудности по наложению пошлин на Китай и Индию, ведь они зависимы от рынка этих государств.
Что известно о санкциях против России?
Ранее сообщали, что новый пакет санкций против Кремля должны представить 17 сентября. В частности еще 12 сентября во время заседания Еврокомиссия кратко проинформировала послов стран-членов ЕС о работе по подготовке пакета ограничений.
Санкции против Москвы могут охватить российские платежные и кредитные карточные системы, криптобиржи, а также дальнейшие ограничения на торговлю нефтью. Согласно информации, новый пакет ограничений может включать санкции против российских "теневых" судов, нефтяных трейдеров в третьих странах, запрет на перестрахование перечисленных танкеров. Европейский Союз еще рассматривает возможность усиления санкций против крупных российских нефтяных компаний.