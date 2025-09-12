Какие санкции ввела Великобритания?

Новые санкции стали ответом на последние российские авиаудары, которые повредили здание Кабинета министров Украины, а также на нарушение воздушного пространства НАТО в Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

Смотрите также Лондон поддержит Украину зимой: новый пакет помощи на более чем сотню миллионов

Новые санкции Великобритании направлены против "теневого флота" России, который транспортирует российскую нефть и помогает финансировать войну в Украине, а также против главных поставщиков военных компонентов для армии Путина.

Международные действия для усиления экономического давления на Россию и отсечения критических денежных потоков, которые ей отчаянно нужны для финансирования этой незаконной войны, жизненно важны. Эти санкции являются следующим этапом в ведущих усилиях Великобритании, направленных на усиление экономического давления,

– заявила глава МИД Британии Иветт Купер.

Санкции направлены еще против 70 судов «теневого флота» и 30 компаний и физических лиц, которые поддерживают боеспособность российской военной машины поставками критически важного оборудования – химических веществ, электроники, взрывчатки. Все эти элементы затем используются для производства ракет и другого вооружения.

Под санкции, в частности, попали:

китайская компания Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее два российских совладельца;

турецкая фирма Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее генеральный директор.

Обе компании поставляют Москве важную электронику, необходимую для армии. Ее широко применяют в ракетах типа «Искандер» и Х-101, а также в российских дронах, которыми Путин терроризирует Украину.

Эта варварская война должна немедленно прекратиться, и Великобритания продолжит тесно сотрудничать с США, Украиной и другими странами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир,

– добавили в МИД Великобритании.