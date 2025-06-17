Какие санкции против России ввела Великобритания

Великобритания пытается надавить на Россию новыми экономическими ограничениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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В сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте, говорится, что последние санкции направлены против 10 организаций и 20 судов, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морским транспортом, и поставщиков товаров в Россию, в частности электроники. Они также наносят экономический удар по тем, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Кроме того, известно, что Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Ранее страна уже ввела санкции против более 2300 человек с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Почему Трамп не вводит санкции против России

Президент США отреагировал на призывы Европы и Британии к решительным действиям из-за войны в Украине на саммите G7. "Пусть они сделают это первыми", – заявил он.

По мнению Трампа, санкции против России будут стоить США много денег и призвав Европу "начать первыми".

Когда я ввожу санкции, это стоит в США огромные деньги – миллиарды и миллиарды долларов. Это не просто подписать документ. Санкции – это не такое легкое дело, это не улица с односторонним движением,

– заявил Трамп.

Американский лидер заявил, что хочет сосредоточиться на возобновлении заблокированных мирных переговоров, прежде чем прибегать к новым наказаниям против России.

