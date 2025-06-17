Какие санкции от ЕС будут продлены

Действие санкций продлено до 23 июня 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

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Обратите внимание! Эти санкции были введены впервые в июне 2014 года.

О каких санкциях именно идет речь:

запрет импорта товаров из незаконно аннексированного Крыма в ЕС;

запрет на предоставление туристических услуг в указанных регионах;

запрет на финансовые и инфраструктурные инвестиции;

ограничение на поставку определенного оборудования, в частности, для добычи нефти и газа;

запрет экспорта определенных товаров;

запрет на экспорт некоторых технологий и так далее.

Этими ограничениями ЕС показывает, что не признает аннексию Крыма. Европа считает действия России – нарушением принципов международного сообщества.

Заметьте! ЕС снова подчеркнул, что Россия в 2022 году еще больше нарушила целостность Украины, развязав непровоцированную и неоправданную полномасштабную войну.