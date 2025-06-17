Які санкції від ЄС будуть продовжені
Дію санкцій продовжено до 23 червня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.
Читайте також Якою буде пенсійна виплата при зарплаті 34 тисячі гривень і стажі 35 років
Зверніть увагу! Ці санкції були введені вперше ще у червні 2014 року.
Про які санкції саме йдеться:
- заборона імпорту товарів з незаконно анексованого Криму у ЄС;
- заборона на надання туристичних послуг у вказаних регіонах;
- заборона на фінансові та інфраструктурні інвестиції;
- обмеження на постачання певного обладнання, зокрема, для видобутку нафти та газу;
- заборона експорту певних товарів;
- заборона експорту деяких технологій тощо.
Цими обмеженнями ЄС показує, що не визнає анексію Криму. Європа вважає дії Росії – порушенням принципів міжнародної спільноти.
Зауважте! ЄС знову наголосив, що Росія у 2022 році ще більше порушила цілісність України, розв'язавши неспровоковану та невиправдану повномасштабну війну.