Які санкції від ЄС будуть продовжені

Дію санкцій продовжено до 23 червня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

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Зверніть увагу! Ці санкції були введені вперше ще у червні 2014 року.

Про які санкції саме йдеться:

заборона імпорту товарів з незаконно анексованого Криму у ЄС;

заборона на надання туристичних послуг у вказаних регіонах;

заборона на фінансові та інфраструктурні інвестиції;

обмеження на постачання певного обладнання, зокрема, для видобутку нафти та газу;

заборона експорту певних товарів;

заборона експорту деяких технологій тощо.

Цими обмеженнями ЄС показує, що не визнає анексію Криму. Європа вважає дії Росії – порушенням принципів міжнародної спільноти.

Зауважте! ЄС знову наголосив, що Росія у 2022 році ще більше порушила цілісність України, розв'язавши неспровоковану та невиправдану повномасштабну війну.