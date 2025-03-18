Для Украины это был день боли и осознания того, что соседнее государство, которое недавно называло себя "братским", начало против нее открытую агрессию. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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11-я годовщина аннексии Крыма: каким был этот день для Украины

После Революции Достоинства в феврале 2014 года Украина переживала сложный период. Беглый президент Виктор Янукович покинул страну, поэтому в Киеве работало временное правительство, которое пыталось стабилизировать ситуацию. Именно в этот момент Россия начала военную операцию по захвату Крыма. Утром 27 февраля 2014 года неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", захватили здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Они блокировали украинские военные части и разгоняли мирные митинги проукраинских активистов.

Годовщина аннексии Крыма Россией / Фото ArmyInform

В то же время оккупационная власть Крыма зря не теряла времени, поэтому 16 марта провела "референдум", который проходил под контролем российских военных. Он не был признан ни Украиной, ни мировым сообществом, поскольку нарушал украинское и международное право. Однако Россия использовала этот "референдум" как повод для объявления о "присоединении" Крыма. Поэтому через два дня Владимир Путин вместе с коллаборационистами Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и Алексеем Чалым подписал Договор о принятии Крыма в состав России.

Путин вместе с коллаборационистами "присоединил" Крым к России / Фото Reuters

Для украинцев этот день был полон отчаяния и бессилия. В связи с этим, тысячи людей вышли на акции протеста по всей стране, осуждая действия России.

Подробнее о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя – читайте в нашем материале.

В то же время военные, которые остались на полуострове, оказались перед тяжелым выбором – сложить оружие и покинуть Крым или попасть в плен. Кроме этого, начались особенно жестокие репрессии против крымских татар, которые открыто осудили российскую оккупацию.

Впрочем, мировое сообщество быстро отреагировало на действия России. США, ЕС и другие страны ввели первые санкции против Москвы, не признав аннексию Крыма. 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтверждала территориальную целостность Украины и признавала незаконным референдум на полуострове.

Ежегодно 18 марта – не просто годовщина аннексии Крыма, а напоминание о том, что борьба продолжается. Полуостров был, есть и будет оставаться украинским. День освобождения Крыма обязательно наступит.