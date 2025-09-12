Куда направят средства Великобритании?

Об этом сообщила министр иностранных дел Иветт Купер, которая впервые посетила Киев на своей должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

Я подчеркиваю: поддержка со стороны Британии непоколебима и сильнее, чем когда-либо, ведь мы понимаем долгосрочную угрозу безопасности и стабильности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всей Европы и для нас в Соединенном Королевстве,

– отметила Купер.

Помощь от Великобритании распределят по важнейшим направлениям. 100 миллионов фунтов направят на такие нужды:

для гуманитарной помощи населению в прифронтовых регионах;

на защиту наиболее уязвимых категорий;

на экстренную поддержку тех, кто больше всего пострадал от российских обстрелов.

Как отметили в МИД, эти средства направляются на ремонт критической инфраструктуры – систем водоснабжения и теплоснабжения, а также на обеспечение средств к существованию и рабочих мест.