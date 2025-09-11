Насколько Украина готова к зиме?
В рамках подготовки представители правительства провели в четверг, 11 сентября, выездное заседание Антикризисного энергетического штаба в Запорожье, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По словам премьера, на сегодня готовность инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет более 80% по основным секторам.
Подготовили 115 тысяч домов и почти 22 тысячи объектов соцсферы. Поручила коллегам завершить все подготовительные мероприятия до начала отопительного сезона,
– отметила Свириденко.
Сейчас правительство определило несколько основных задач, которые надо выполнить для успешного прохождения отопительного сезона:
- позаботиться о безопасности энергообъектов;
- обеспечить быстрое восстановление мощностей – плановые ремонты и после российских обстрелов;
- подготовить запасы горючего;
- провести ремонт газотранспортной системы;
- решить вопрос задолженности за энергоресурсы;
- усилить самодостаточность украинских общин.
Вчера решением Кабмина разрешили направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры. Призываю пользоваться этим ресурсом,
– добавила премьер-министр.
Отдельно правительство работает с Генштабом над вопросом защиты энергетических объектов Украины с помощью систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Стоит знать! Кабмин уделяет также внимание компаниям, выпускающих оборудование для энергетики и транспорта, чтобы поддержать развитие именно украинского производства.