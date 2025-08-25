Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга с премьер-министром Норвегии, который находится в Киеве. Детали передает 24 Канал.
Россияне хотят сорвать подготовку к отопительному сезону
Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине.
Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме благодаря ударам по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа,
– сказал президент.
Он заявил, что Норвегия делает один из основных вкладов в обеспечение энергетической безопасности Украины. Например, в середине августа говорилось, что эта страна выделит Киеву дополнительные средства на закупку газа. Они должны гарантировать достаточные запасы топлива для населения, бизнеса и промышленности следующей зимой.