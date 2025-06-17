В каком состоянии украинские газовые хранилища
Уничтожить украинские газохранилища очень сложно, хотя с марта 2024 года Россия и нанесла по ним немало ударов, рассказал эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии 24 Канала.
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По словам эксперта, Украина имеет достаточно разгруженную и рассредоточенную сеть подземных газовых хранилищ. Поэтому, чтобы уничтожить полностью систему подземных газовых хранилищ Украины, России нужно потратить очень много средств и средств поражения.
Россия, несмотря на все, имеет этот запас небезграничный. И учитывая попытки уничтожить энергосистему Украины в 2022, 2023 и 2024 годах, то они были лишь частично успешными,
– отмечает Гончар.
Почему России не удастся уничтожить газохранилища Украины
Как пояснил эксперт, электроэнергетическая и газовая системы Украины достаточно прочные, несмотря на враждебные атаки.
- Энергосистемы создавались еще в советское время.
- Их разрабатывали так, чтобы системы имели достаточные запасы мощности и могли выдержать даже ядерную войну.
Конечно, что это не означает, что Россия прекратит прилагать усилия, чтобы разрушить объединенную энергосистему, но это означает, что они не могут достичь в этом 100% результата,
– уверен Гончар.
Важно! Сейчас газохранилища Украины готовятся к новому отопительному сезону. По оценкам эксперта, к зиме необходимо закачать в них до 15 миллиардов кубометров газа.