Каким будет отопительный сезон в Украине?

Но самой большой угрозой для прохождения холодного периода остаются возможные удары России по тепловой генерации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что в топливном секторе страна защищена благодаря децентрализованной системе снабжения и доступа к европейским и мировым рынкам:

В Украине уникальная система, которая абсолютно децентрализована,

– отметил Харченко.

Директор Центра исследований энергетики подчеркнул: Украина может торговать с колес и обеспечивать всю Украину и бензином, и дизелем, "и всем, что надо". Однако наиболее дефицитными (именно с точки зрения электроснабжения) являются крупные города и регионы вне фронтовой полосы.

Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитные энергорегионы,

– сказал Александр Харченко.

В частности наибольшей угрозой он назвал возможные удары России по тепловой генерации в отдельных городах, в частности в прифронтовых регионах. Более того, Харченко сказал, что единственная часть энергосистемы, которая его сегодня волнует, – это тепловая генерация в отдельных городах.

Там варвары могут реально зимой решить лишить города тепла. А это самая большая опасность,

– подчеркнул эксперт.

Важно! Александр Харченко заверил, что даже несмотря на имеющиеся риски во время отопительного сезона, аварийные бригады работают быстрее, чем в начале полномасштабной войны. А международная поддержка создала необходимые резервы, чтобы пройти зиму без масштабных блэкаутов.

Что еще известно об отопительном сезоне в Украине?