Во сколько обойдется украинцам отопительный сезон?

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения. Это касается тепла, горячей воды и газа, рассказывает 24 Канал.

Согласно договоренностям с МВФ, возможное повышение тарифов рассматривается только после завершения войны. В Киеве стоимость отопления остается неизменной с 2019 года и составляет 1 654,41 гривны за гигакалорию.

Как формируется платежка за тепло?

Размер счета за отопление зависит от двух ключевых факторов:

погодные условия (чем холоднее, тем больше тепла потребляет дом),

наличие счетчиков (домовых или индивидуальных).

К тому же 90% домов в Киеве оборудованы домовыми счетчиками тепла. В них жители платят за фактический объем потребленного тепла.

Если в доме есть еще и квартирные счетчики, то владельцы платят за свои показатели плюс долю на общедомовые нужды.

В квартирах без индивидуальных приборов учета стоимость распределяется пропорционально площади.

Например! В феврале 2021 года среднемесячная температура в Киеве составляла –4,7 °C, что было холоднее, чем в январе. Это сказалось и на платежках: в доме со счетчиком отопление стоило около 35 гривен за квадратный метр против 33 гривен в январе.