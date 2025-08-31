Существует ли тариф за 75 гривен от Киевстара сейчас?

Ранее компания предлагала несколько базовых тарифных планов в рамках акций или специальных пакетов. Среди них были и варианты с ежемесячной оплатой на уровне около 75 гривен. Однако в 2025 году таких предложений в открытой тарифной линейке уже нет, сообщает 24 Канал.

Интересно Хочешь иметь льготы – плати за коммуналку: правительство хочет решили проблему с должниками

Дело в том, что стоимость базовых пакетов значительно выросла: сейчас самые низкие тарифные планы начинаются от 100 гривен за 3 недели. Это связано с подорожанием интернета, расходами на обслуживание сети и интеграцией дополнительных сервисов.

Какие есть дешевые тарифы в Киевстаре?

Хотя подключить тариф именно за 75 гривен больше невозможно, компания предлагает несколько альтернатив:

Социальные тарифы . Для пенсионеров и людей с инвалидностью действуют специальные тарифные планы с более низкой стоимостью и базовым набором услуг. Их стоимость составляет от 100 гривен за 4 недели.

. Для пенсионеров и людей с инвалидностью действуют специальные тарифные планы с более низкой стоимостью и базовым набором услуг. Их стоимость составляет от 100 гривен за 4 недели. Акционные пакеты . Периодически в приложении "Мой Киевстар" появляются персональные предложения для отдельных абонентов. Их стоимость может быть ниже стандартных тарифов.

. Периодически в приложении "Мой Киевстар" появляются персональные предложения для отдельных абонентов. Их стоимость может быть ниже стандартных тарифов. Комбо-решения "Все вместе". Это пакеты, где за одну оплату клиент получает мобильную связь, домашний интернет и Киевстар ТВ. Их цена выше, чем 75 гривен, но за счет объединения услуг абоненты реально экономят.

Как узнать какие есть скидки на тарифные планы Узнать о доступных акционных или сниженных тарифах можно в приложении "Мой Киевстар", позвонив на горячую линию или просмотрев актуальные предложения на официальном сайте в разделе "Тарифные планы".