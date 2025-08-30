Кого коснется повышение тарифов?

Повышение тарифов коснется операторов системы распределения электроэнергии (ОСР), то есть облэнерго. Соответствующее решение на заседании 26 августа приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 24 Канал.

Смотрите также УБД могут меньше платить за свет: какой размер скидки в сентябре

Основная цель этого решения – уменьшить долговую нагрузку на участников рынка электроэнергии:

долги ряда облэнерго перед "Укрэнерго;";

долги "Укрэнерго" перед зеленой энергетикой.

Также новые тарифы позволят создать необходимые запасы на случай новых ударов российской армии по украинской энергосистеме.

Вырастут тарифы по-разному. Потребителям первого класса придется платить с сентября в среднем на 14% больше за распределение, потребителям второго класса – примерно на 23% больше.

Больше всего рост тарифов почувствуют:

"Ровнооблэнерго";

"Кировоградоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Наименьшая нагрузка предполагается для таких поставщиков:

"Черниговоблэнерго";

"Черкассыоблэнерго";

"Львовоблэнерго".

Стоит знать! Кроме того, НКРЭКУ готовит пересмотр тарифов на распределение для ОСР в прифронтовых областях. С 1 октября они изменятся для облэнерго в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Вырастут ли тарифы на свет для населения: что известно?