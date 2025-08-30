Кого коснется повышение тарифов?

Повышение тарифов коснется операторов системы распределения электроэнергии (ОСР), то есть облэнерго. Соответствующее решение на заседании 26 августа приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 24 Канал.

Основная цель этого решения – уменьшить долговую нагрузку на участников рынка электроэнергии:

  • долги ряда облэнерго перед "Укрэнерго;";
  • долги "Укрэнерго" перед зеленой энергетикой.

Также новые тарифы позволят создать необходимые запасы на случай новых ударов российской армии по украинской энергосистеме.

Вырастут тарифы по-разному. Потребителям первого класса придется платить с сентября в среднем на 14% больше за распределение, потребителям второго класса – примерно на 23% больше.

Больше всего рост тарифов почувствуют:

  • "Ровнооблэнерго";
  • "Кировоградоблэнерго";
  • "Хмельницкоблэнерго".

Наименьшая нагрузка предполагается для таких поставщиков:

  • "Черниговоблэнерго";
  • "Черкассыоблэнерго";
  • "Львовоблэнерго".

Стоит знать! Кроме того, НКРЭКУ готовит пересмотр тарифов на распределение для ОСР в прифронтовых областях. С 1 октября они изменятся для облэнерго в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Вырастут ли тарифы на свет для населения: что известно?

  • Впрочем, тарифы на электроэнергию для населения в сентябре останутся неизменными. бытовые потребители, по-прежнему, будут платить по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.

  • Такой тариф на свет для украинцев удержится как минимум до конца октября благодаря решению правительства, которое продлило действие ПСО (возложение специальных обязанностей) для участников рынка электроэнергии.

  • Вместе с тем после завершения действия ПСО тариф на свет для украинцев могут пересмотреть. Эксперты говорят, что нынешние цены на электроэнергию не покрывают все расходы поставщиков, то есть те работают в минус. А с ростом тарифов для облэнерго этот разрыв увеличится.

  • Однако украинцам, которые живут на территории активных или возможных боевых действий будут компенсировать оплату света. Льготы на электроэнергию они получат в октябре.