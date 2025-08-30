Кого торкнеться підвищення тарифів?

Підвищення тарифів торкнеться операторів системи розподілу електроенергії (ОСР), тобто обленерго. Відповідне рішення на засіданні 26 серпня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє 24 Канал.

Основна мета цього рішення – зменшити боргове навантаження на учасників ринку електроенергії:

  • борги низки обленерго перед "Укренерго;";
  • борги "Укренерго" перед зеленою енергетикою.

Також нові тарифи дозволять створити необхідні запаси на випадок нових ударів російської армії по українській енергосистемі.

Зростуть тарифи по-різному. Споживачам першого класу доведеться платити з вересня в середньому на 14% більше за розподіл, споживачам другого класу – приблизно на 23% більше.

Найбільше зростання тарифів відчують:

  • "Рівнеобленерго";
  • "Кіровоградобленерго";
  • "Хмельницькобленерго".

Найменше навантаження передбачається для таких постачальників:

  • "Чернігівобленерго";
  • "Черкасиобленерго";
  • "Львівобленерго".

Варто знати! Окрім того, НКРЕКП готує перегляд тарифів на розподіл для ОСР у прифронтових областях. З 1 жовтня вони зміняться для обленерго у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Чи зростуть тарифи на світло для населення: що відомо?

  • Втім, тарифи на електроенергію для населення у вересні залишаться незмінними. побутові споживачі, як і раніше, платитимуть за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

  • Такий тариф на світло для українців втримається щонайменше до кінця жовтня завдяки рішенню уряду, який продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) для учасників ринку електроенергії.

  • Разом з тим після завершення дії ПСО тариф на світло для українців можуть переглянути. Експерти говорять, що нинішні ціни на електроенергію не покривають усі витрати постачальників, тобто ті працюють в мінус. А зі зростанням тарифів для обленерго цей розрив збільшиться.

  • Однак українцям, які живуть на території активних або можливих бойових дій будуть компенсувати оплату світла. Пільги на електроенергію вони отримають у жовтні.