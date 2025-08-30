Кого торкнеться підвищення тарифів?

Підвищення тарифів торкнеться операторів системи розподілу електроенергії (ОСР), тобто обленерго. Відповідне рішення на засіданні 26 серпня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє 24 Канал.

Дивіться також УБД можуть менше платити за світло: який розмір знижки у вересні

Основна мета цього рішення – зменшити боргове навантаження на учасників ринку електроенергії:

борги низки обленерго перед "Укренерго;";

борги "Укренерго" перед зеленою енергетикою.

Також нові тарифи дозволять створити необхідні запаси на випадок нових ударів російської армії по українській енергосистемі.

Зростуть тарифи по-різному. Споживачам першого класу доведеться платити з вересня в середньому на 14% більше за розподіл, споживачам другого класу – приблизно на 23% більше.

Найбільше зростання тарифів відчують:

"Рівнеобленерго";

"Кіровоградобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Найменше навантаження передбачається для таких постачальників:

"Чернігівобленерго";

"Черкасиобленерго";

"Львівобленерго".

Варто знати! Окрім того, НКРЕКП готує перегляд тарифів на розподіл для ОСР у прифронтових областях. З 1 жовтня вони зміняться для обленерго у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Чи зростуть тарифи на світло для населення: що відомо?