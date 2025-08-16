Чи дійсно може зрости вартість водопостачання?

Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк заявив, що підвищення тарифів на воду може бути суттєвим, повідомляє 24 Канал.

За його словами, тарифи на воду не змінювали вже багато років, і внаслідок цього водоканали зазнають збитків. Серед основних причин:

висока вартість електроенергії;

втрати до 50% води через зношені мережі.

Через це тарифи можуть зрости у кілька разів, утім конкретні терміни змін поки що невідомі. А рішення щодо підвищення ухвалюватиме місцева влада разом із НКРЕКП.

Чи зростуть тарифи на інші комунальні послуги?

Водночас Нагорняк наголосив, що підстав для зростання цін на електроенергію чи газ наразі немає: тариф на світло не є збитковим, а “Нафтогаз” навіть має можливість заробляти на різниці між імпортом газу та ціною для населення.