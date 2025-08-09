Як може змінитися тариф на світло для українців вже у листопаді?
Постанова Кабміну від квітня 2025 року про дію чинного тарифу на світло має термін до 31 жовтня цього року, а це означає, що з 1 листопада є ймовірність, що ціна може змінитися, передає 24 Канал.
Річ у тім, що чинний тариф на світло наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину для населення. У той час чимало експертів зауважує, що така ціна за світло є невигідною, бо не покриває всі витрати.
Натомість як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для OBOZ.UA, Україна потребує реформування ринку електроенергії.
Стомільярдні борги на ринку, невиплати, проблеми з фінансами додаються до збитків, яких завдають росіяни. Але вирішення цієї ситуації вимагає великої системної реформи ринку електроенергії, а не підвищення тарифів для населення,
– розповів Харченко.
Як можна зекономити на світлі в Україні:
- Це можна зробити завдяки встановленню двозонного лічильника, де нічний тариф становить 2,16 гривні за кіловат-годину.
- Відтак лічильник з 07:00 до 23:00 нараховує об'єм споживання електроенергії за звичайним тарифом, а у нічний час (з 23:00 до 07:00) тариф відповідно вдвічі менший.