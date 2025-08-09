Як може змінитися тариф на світло для українців вже у листопаді?

Постанова Кабміну від квітня 2025 року про дію чинного тарифу на світло має термін до 31 жовтня цього року, а це означає, що з 1 листопада є ймовірність, що ціна може змінитися, передає 24 Канал.

Річ у тім, що чинний тариф на світло наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину для населення. У той час чимало експертів зауважує, що така ціна за світло є невигідною, бо не покриває всі витрати.

Натомість як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для OBOZ.UA, Україна потребує реформування ринку електроенергії.

Стомільярдні борги на ринку, невиплати, проблеми з фінансами додаються до збитків, яких завдають росіяни. Але вирішення цієї ситуації вимагає великої системної реформи ринку електроенергії, а не підвищення тарифів для населення,

– розповів Харченко.

Як можна зекономити на світлі в Україні: