Який тариф вигідніше?

В Україні з 1 червня 2024 року за рішенням Кабміну встановлений новий тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину. Це денний тариф, за яким проводять нарахування для усіх споживачів зі звичайним лічильником, розповідає 24 Канал.

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Водночас в Україні продовжив діяти нічний тариф, однак обрахований вже на основі нової ціни за кіловат.

Це спеціальний тариф, який діє у години, коли навантаження на енергосистему є мінімальними – з 23:00 до 7:00 години.

Наразі нічний тариф в Україні вдвічі менший за денний і складає 2,16 гривні за кіловат-годину.

Важливо! Таким чином, нічний тариф удвічі вигідніший за денний. Якщо споживати електроенергію вночі, можна зекономити до 50% плати за електроенергію.

Як скористатися нічним тарифом?

Головна умова для використання нічного тарифу – наявність спеціального, двозонного лічильника електроенергії. Він окремо фіксує споживання електроенергії вдень і вночі.

Щоб встановити такий лічильник, необхідно звернутися до своєї енергопостачальної компанії. Вона призначить день і час робіт із заміни приладу.

Сам лічильник можна придбати у тієї ж компанії та замовити його встановлення і налаштування.

Однак купити двозонний лічильник можна й самостійно, що вийде дешевше. Щоправда, все одно доведеться додатково платити за опломбовування, налаштування та встановлення приладу.