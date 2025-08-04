Чому не працює нічний тариф?

Нічний тариф може не нараховуватись навіть якщо встановлено лічильник такого типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на LINA.

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Причин чому так відбувається багато. Зокрема, такий лічильник може і надалі "рахувати" за єдиним тарифом (незмінним протягом дня), якщо:

лічильник неправильно запрограмовано;

лічильник не погоджено з оператором системи розподілу (ОСР);

лічильник не внесений в реєстр ОСР;

лічильник не має відповідного сертифіката;

не здійснено підключення лічильника за встановленими протоколами (наприклад, MODBUS чи DLMS);

модель лічильника несумісна з системою обліку.

Без правильної програмиції – наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі – нічна зона тарифікації просто не спрацює,

– зазначають спеціалісти компанії.

Зверніть увагу! Споживач має подавати спеціальну заявку на перехід на багатозонний лічильник.