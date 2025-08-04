Чому не працює нічний тариф?
Нічний тариф може не нараховуватись навіть якщо встановлено лічильник такого типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на LINA.
Читайте також Україна повертає своє: яку компенсацію отримає "Нафтогаз" від Росії
Причин чому так відбувається багато. Зокрема, такий лічильник може і надалі "рахувати" за єдиним тарифом (незмінним протягом дня), якщо:
- лічильник неправильно запрограмовано;
- лічильник не погоджено з оператором системи розподілу (ОСР);
- лічильник не внесений в реєстр ОСР;
- лічильник не має відповідного сертифіката;
- не здійснено підключення лічильника за встановленими протоколами (наприклад, MODBUS чи DLMS);
- модель лічильника несумісна з системою обліку.
Без правильної програмиції – наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі – нічна зона тарифікації просто не спрацює,
– зазначають спеціалісти компанії.
Зверніть увагу! Споживач має подавати спеціальну заявку на перехід на багатозонний лічильник.