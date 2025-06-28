Який буде тариф на світло з 1 липня в Україні

Тарифи на комунальні послуги в Україні невпинно зростають. Але для українців з 1 липня вартість світла залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.

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До того ж цей тариф діє з червня 2024 року. А за рішенням Кабміну, залишатиметься незмінним щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Як українці можуть заощаджувати на світлі

Частина споживачів зможе суттєво заощаджувати на електроенергії. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник: спеціальний прилад обліку з двома тарифами.

Вдень, з 7:00 до 23:00, електроенергія коштуватиме стандартні 4,32 гривні за кіловат-годину.

А ось у нічний час, з 23:00 до 7:00, тариф знизиться вдвічі, до 2,16 гривні.

Зауважте! Такий тариф дає можливість значно зменшити платіжки, якщо переносити споживання електроенергії на нічний час. Зокрема, якщо користуватися електронагрівачем, пральною чи посудомийною машиною після 23:00.